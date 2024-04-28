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قلق إسرائيلي: "تل أبيب" و "واشنطن" تعرقلان إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو

Lebanon 24
28-04-2024 | 11:47
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تبذل الولايات المتحدة الأميركية والإحتلال الإسرائيلي، جهدا دبلوماسيا لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وعدد آخر من المسؤولين، على رأسهم وزير الحرب، يؤاف غالانت.
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ووفق موقع "واللا" الإسرائيلي، "نتنياهو هو تحت ضغط غير عادي" بشأن احتمال صدور مذكرة اعتقال ضده وضد إسرائيليين آخرين من قبل محكمة الأمم المتحدة في لاهاي، الأمر الذي من شأنه أن يشكل تدهورًا كبيرًا في مكانة "إسرائيل" الدولية. 

ويقود نتنياهو "حملة متواصلة عبر الهاتف" لمنع صدور مذكرة اعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بحسب الصحيفة.

وأشارت "هآرتس"، إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تعمل على افتراض أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد يصدر هذا الأسبوع أوامر باعتقال نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير لها، إن الولايات المتحدة، وهي بين 124 دولة وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منخرطة بالفعل في الجهود الرامية إلى عرقلة أوامر الاعتقال.

وقال آخر بيان علني لنتنياهو بشأن الحرب، إن القرارات المقبلة للمحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تشكل "سابقة خطيرة".

وأضاف نتنياهو: "في حين أن قرارات المحكمة في لاهاي لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، فإنها ستكون سابقة خطيرة تهدد الجنود والمسؤولين في أي ديمقراطية تحارب الإرهاب والعدوان الإجرامي"، وفق زعمه. (عربي21)
 
المصدر: عربي21
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