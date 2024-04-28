"ورلد سنترال كيتشن" تستأنف عملياتها الإغاثية في قطاع غزة

أعلنت مؤسسة "وولد سنترال كتيشن" استئناف عملياتها في قطاع غزة، يوم الاثنين، وذلك بعد شهر من وقفها بسبب مقتل سبعة من موظفيها في غارة جوية إسرائيلية.



وقبل وقف عملياتها وزعت المؤسسة أكثر من 43 مليون وجبة في غزة بدءا من تشرين الأول، وهو ما يمثل وفقا لحساباتها 62 بالمئة من إجمالي مساعدات المنظمات غير الحكومية الدولية.

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وقالت المؤسسة الخيرية التي يقع مقرها في الولايات المتحدة إن لديها 276 شاحنة تحمل ما يعادل نحو ثمانية ملايين وجبة جاهزة للدخول عبر معبر رفح، مضيفة أنها سترسل من الأردن شاحنات أخرى إلى غزة.



وأثار مقتل موظفي المؤسسة في الأول من شهر نيسان تنديدات على نطاق واسع ومطالبات من حلفاء إسرائيل، ومنهم الولايات المتحدة، بتقديم تفسير لما حدث.