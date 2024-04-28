ضابط تركي يفتح النار على زملائه فيقتل اثنين ويصيب آخرين

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شهدت تركيا اليوم عملية إطلاق نار مفاجئة، حيث فتح ضابط النار على 10 من زملائه في مركز للشرطة في الولاية أديامان الواقعة جنوب وسط البلاد.وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام محلية، حصلت عملية إطلاق النار في مركز أديامان ألتنشهير مساء أمس السبت، وأثار ردود فعلٍ غاضبة.وأدت عملية إطلاق النار إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح بينهم حالات حرجة.ولم يُعرف حتى الآن لماذا أطلق ضابط النار على زملائه، وسط تضارب حول مصيره.