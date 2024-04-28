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عربي-دولي
كيف علّقت حماس على تقارير تحدثت عن إبعاد بعض قياداتها من غزة؟
Lebanon 24
28-04-2024
|
14:25
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نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، التقارير التي تحدثت عن إمكانية "إبعاد" بعض قياداتها من قطاع غزة، وذلك في ضوء المقترح المصري الأخير للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وعقد صفقة تبادل أسرى.
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وقال الناطق باسم الحركة جهاد طه في تصريح صحفي إنه "لا أساس من الصحة لهذه الأخبار، وهي أخبار كاذبة ومفبركة وهدفها التشويش".
وشدد طه على أن "قادة حركة حماس باقون في أرضهم ومع شعبهم في قطاع غزة، وأن من سيرحل هو الاحتلال النازي"، نافيا ما تم تداوله عن إمكانية خروج بعض قادة "حماس" من غزة. (عربي21)
المصدر: عربي21
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