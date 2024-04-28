محوره "رفح" والمفاوضات.. اتصال جديد بين نتنياهو وبايدن

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أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبّر خلاله عن التزامه الثابت بأمن إسرائيل.وأشار البيت الأبيض أن "بايدن شدّد على ضرورة إحراز تقدم في استمرار تسليم المساعدات وزيادتها بالتنسيق الكامل مع المنظمات الإنسانية".ولفت إلى أنهما بحثا أيضا عملية رفح وأن الرئيس الأميركي أكد من جديد موقفه الرافض لاجتياحها. (سكاي نيوز عربية)