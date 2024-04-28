بعد رسالة ماكرون.. ماهي قدرات فرنسا النووية؟

مع تجديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تصريحات استعداده لـ"إطلاق نقاش" حول دفاع أوروبي يشمل أيضا السلاح النووي، تبرز أسئلة حول القدرات النووية الفرنسية.
وقال ماكرون خلال حوار مع شبان أوروبيين نشرته السبت صحف مجموعة "إبرا": "أنا أؤيد إطلاق هذا النقاش الذي يجب أن يشمل بالتالي الدفاع المضاد للصواريخ، وعمليات إطلاق أسلحة بعيدة المدى، والسلاح النووي لدى الذين يملكونه، أو الذين لديهم سلاح نووي أميركي على أراضيهم".
وأضاف الرئيس الفرنسي: "دعونا نضع كل شيء على الطاولة وننظر إلى ما يحمينا حقا بطريقة موثوق بها"، متابعا أن فرنسا ستحافظ على "خصوصيتها لكنها مستعدّة للمساهمة بشكل أكبر في الدفاع عن الأراضي الأوروبية".
ومنذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبحت فرنسا الدولة الوحيدة من بين الدول الأعضاء التي لديها ردع نووي.
فما هي الإمكانيات النووية الفرنسية؟
تعتبر فرنسا 3 قوة أسلحة نووية في العالم يعزز أيضاً مكانتها كحارس نووي رئيسي ضمن هياكل الدفاع الأوروبية.
وتقول رابطة الحد من الأسلحة أإنه وحتى يناير 2022، تحتفظ فرنسا بقوة نووية قوية تتألف من حوالي 290 رأساً حربيا، مما يظهر استقرار مخزونها السنوي، وفقا لخبراء.
وتدور استراتيجية فرنسا النووية حول بنيتين قوتين رئيسيتين، تتكونان من:
صواريخ بالستية تطلق من الغواصات (SLBMs).
صواريخ كروز المطلقة جوا(ALCMs).
وتضمن القوات البحرية الاستراتيجية(FOST)، التي تعمل من قاعدة إيل لونج، وجودا بحريا مستمرا مع أسطولها من الغواصات من فئة لو تريومفانت، كل واحدة قادرة على نشر 16 صاروخ بالستي SLBM.
وتكمل هذه القوة البحرية البعد الجوي الذي يديره سلاح الجو والفضاء الفرنسي والقوة الجوية النووية البحرية، مع طائرات رافال المجهزة بصواريخ كروز المتوسطة المدى ASMP-A.