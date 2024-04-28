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عربي-دولي
بعد الإشتباكات العنيفة.. الفاشر تستعد لقتال دمويّ
Lebanon 24
28-04-2024
|
15:57
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لا تزال الحرب السودانية على صفيح ساخن، إذ وبعد التحذيرات من امتداد الحرب، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، كما وتصاعدت أعمدة الدخان في المنطقة نتيجة القصف المتبادل.
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يأتي هذا بعدما عبّر مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، عن قلقه العميق إزاء هجوم وشيك تعتزم قوات الدعم السريع والفصائل المتحالفة معها شنه على مدينة الفاشر والتي يعيش بها مئات الآلاف ممن فروا من العنف في مناطق أخرى بالسودان.
وعبر المجلس في بيان عن القلق إزاء تصاعد التوتر والعمليات العسكرية حول الفاشر.
ودعا البيان الجيش وقوات الدعم السريع لوقف حشد القوات واتخاذ خطوات لخفض تصعيد الوضع "والالتزام بواجباتهما التي يفرضها القانون الإنساني الدولي".
وكرّر أعضاء المجلس الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية يقود إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان.(العربية)
المصدر:
العربية
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