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عربي-دولي

دمار هائل في ثوان معدودة.. هذا ما فعلته الأعاصير في الولايات المتحدة (فيديو + صور)

Lebanon 24
28-04-2024 | 16:16
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أعلنت السلطات الأميركية يوم الأحد مقتل شخصين على الأقل، أحدهما طفل، جراء أعاصير قمعية "تورنادو" اجتاحت أوكلاهوما، بينما قيمت طواقم الطوارئ الأضرار البالغة التي لحقت بالمنازل والشركات جراء الرياح العاصفة، والأمطار، والفيضانات.
 

وأحدثت عشرات الأعاصير التي تم الإبلاغ عنها دمارا بالغا في الجزء الأوسط من البلاد منذ يوم الجمعة، في ظل سريان عمليات المراقبة والتحذيرات، يوم الأحد، في أوكلاهوما وولايات أخرى، بما في ذلك كانساس وميزوري وأركنسو وتكساس.
 

ففي أوكلاهوما، ضرب إعصار بلدة هولدنفيل التي يقطنها نحو 5 لاف شخص، في وقت متأخر من يوم السبت، وهو ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة خرين، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ الطبية في مقاطعة هيوز في بيان يوم الأحد.
 
وتقع بلدة هولدنفيل على بعد 128.75 كيلومترا من مدينة أوكلاهوما.  
 
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وحتى صباح الأحد، كان هناك نحو 33 ألف عميل بدون كهرباء في أوكلاهوما، ووفقا لموقع "باورأوت إيج. يو إس" الذي يتابع انقطاعات الكهرباء. وفي تكساس، انقطعت الكهرباء عن 76 ألف عميل تقريبا.
 

المصدر: سكاي نيوز عربية

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