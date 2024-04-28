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مسؤول في حماس: لا قضايا كبيرة في ملاحظاتنا على مقترح الهدنة

Lebanon 24
28-04-2024 | 17:17
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أفاد مسؤول رفيع في حماس لوكالة "فرانس برس" أن "لا قضايا كبيرة في ملاحظات الحركة بشأن الاقتراح الأخير المقدم من إسرائيل ومصر حول اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
وقال المسؤول في حماس الذي اشترط عدم كشف هويته: "الأجواء إيجابية ما لم تكن هناك عراقيل إسرائيلية جديدة".
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وأضاف: "لا قضايا كبيرة في الملاحظات والاستفسارات التي تقدمها حماس بشأن ما تضمّنه الرد".
وأوضح المسؤول أن "وفداً لحماس برئاسة خليل الحية سيقدم رد الحركة على اقتراح الهدنة خلال اجتماع مع وسطاء مصريين وقطريين في القاهرة الإثنين".
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