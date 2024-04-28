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عربي-دولي
ماكرون: الأسلحة النووية الفرنسية يجب أن تكون جزءًا من النقاش الدفاعي الأوروبي
Lebanon 24
28-04-2024
|
18:03
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم أن "الأسلحة النووية الفرنسية يجب أن تكون جزءا من النقاش الدفاعي الأوروبي، لينتقده خصومه السياسيون بسبب هذه التصريحات قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في حزيران".
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وأضاف: "من أجل الحصول على آلية دفاع أوروبي موثوق بها، يجب تجاوز آليات الحماية التي يوفرها حلف شمال الأطلسي بالفعل".
وتابع: "قد يعني ذلك نشر دروع مضادة للصواريخ، لكن علينا أن نتأكد من أنها ستصد كل الصواريخ وستحول دون استخدام الأسلحة النووية"
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