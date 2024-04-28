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عربي-دولي

قائد الجيش الأوكراني: الوضع على الجبهة تفاقم

Lebanon 24
28-04-2024 | 18:28
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قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي إن "القتال اشتدّ في الشرق مع تراجع قوات بلاه إلى مواقع جديدة غربي ثلاث بلدات في الجبهة الشرقية حيث تمركزت قوات روسية في عدة مواقع".
وأكد عبر "تيليغرام" أن "الوضع على الجبهة تفاقم"، مضيفاً أن "الوضع الأصعب في مناطق غربي مارينكا وشمال غربي أفدييفكا التي استولت عليها القوات الروسية في شباط.
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وأضاف: "القوات الأوكرانية اتخذت مواقع جديدة غربي بلدتي بيرديتشي وسيمينيفكا اللتين تقعان شمالي أفدييفكا، وكذلك في بلدة نوفوميخيليفكا جنوبا بالقرب من مارينكا".
وتابع: "بوجه عام، حقّق العدو بعض النجاحات التكتيكية في هذه المناطق، لكنه لم يتمكن من الحصول على أفضلية في العمليات".
ووصف سيرسكي تشاسيف يار وقرية إيفانيفسكي الواقعة إلى الشمال الشرقي منها بأنهما "المنطقتان الأكثر سخونة في ذلك الجزء من الجبهة".
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