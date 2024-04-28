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عربي-دولي

ساندرز: إتّهام إسرائيل بقتل 33 ألف فلسطيني توضيح للحقائق

Lebanon 24
28-04-2024 | 19:00
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اتهم السيناتور الأميركي اليهودي بيرني ساندرز، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يقوم بتطهير عرقي في غزة، وتهجير 80% من سكانها، في ظل الحرب المستمرة لليوم الـ205.
وأشار إلى إن "اتهام إسرائيل بقتل 33 ألف فلسطيني ليس معاداة للسامية، بل توضيح للحقائق".
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وأوضح لشبكة "سي إن إن" أن "معاداة السامية مثيرة للاشمئزاز، لكن ما تفعله حكومة نتنياهو المتطرفة غير مسبوق"، مؤكداً أن "أغلبية الشعب الأميركي متقززة من أفعال آلة نتنياهو الحربية في غزة".
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