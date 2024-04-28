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عربي-دولي

زيلينسكي طلب تزويد أوكرانيا بأنظمة "باتريوت" إضافية

Lebanon 24
28-04-2024 | 20:00
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ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي مجددا الإسراع في تزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي وبدء محادثات رسمية لانضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي وتوجيه دعوة لها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
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وطالب زيلينسكي مرارا بتزويد أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وخاصة «باتريوت».

وقال إنه تحدث إلى زعيم الأقلية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز وشكر الكونغرس على إقرار حزمة المساعدات، لكنه أضاف أن أوكرانيا تتعاون مع جميع الشركاء لتسريع وتيرة تسليم المساعدات التي ستسمح لكييف بالحفاظ على مواقعها وتعطيل خطط الحرب الروسية.

وأكد زيلينسكي في خطابه المسائي المصور أمس الأحد «ما زلنا ننتظر الإمدادات التي وُعدت بها أوكرانيا، والتي يمكن أن تغير الوضع في ساحة المعركة لصالحها».

وتابع: «في حديثي مع السيد جيفريز، أكدت أن هناك حاجة لأنظمة باتريوت في أسرع وقت ممكن».

وبخصوص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أوضح زيلينسكي أن أوكرانيا استوفت جميع الشروط لبدء محادثات الانضمام «والآن يجب على الاتحاد الأوروبي أن يفي بالتزاماته».

وتحدث عن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، قائلا إن كل دولة تشترك في القيم ذاتها ومستعدة للدفاع عنها «تستحق دعوة للانضمام إلى الحلف».
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