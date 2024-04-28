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عربي-دولي

بلينكن في جولة شرق أوسطية جديدة

Lebanon 24
28-04-2024 | 20:30
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يعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إسرائيل والأردن في جولة تستمر حتى الأربعاء، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية، في أعقاب مكالمة بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا خلالها مفاوضات الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
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وأكد مسؤول في الخارجية جولة بلينكن الذي حطت طائرته الأحد في إيرلندا للتزود بالوقود بينما كان في طريقه إلى السعودية في زيارة مقررة.
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