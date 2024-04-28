فوق البحر الأحمر.. الجيش الأميركي يشتبك مع 5 طائرات مسيّرة

في تطور لافت، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الاثنين، أن قواتها اشتبكت أمس مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر. وأضافت أن المسيرات مثلت تهديدا لسفن الولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية بالمنطقة.

April 28 Red Sea Update



Between 1:48 and 2:27 a.m. (Sanaa time), April 28, U.S. Central Command (USCENTCOM) successfully engaged five airborne unmanned aerial vehicles (UAV) over the Red Sea.



It was determined the UAVs presented an imminent threat to U.S., coalition, and… pic.twitter.com/KzVTsX9eA3 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 29, 2024 Advertisement



وقال الحوثيون يوم الجمعة الماضي انهم استهدفوا سفينة نفطية بريطانية في البحر الاحمر بعدد من الصواريخ البحرية مما أدى إلى تحقيق "إصابة مباشرة".



وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان أن قواته نجحت يوم الخميس في إسقاط طائرة مسيرة أميركية من نوع (MQ9) في سماء محافظة صعدة، شمال اليمن بصاروخ.



وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات شنتها جماعة الحوثي التي تقول إنها تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة.



وأفادت هيئة بحرية بريطانية، أمس الأحد، بتسجيل حادث جديد على بعد 177 ميلا بحريا من سواحل جنوب شرقي اليمن.



وقالت الهيئة إن زورقا صغيرا على متنه 4 مسلحين هاجم سفينة قبالة سواحل اليمن.



يذكر أنه منذ 19 تشرين الثاني، استهدفت جماعة الحوثي أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ. (العربية)





