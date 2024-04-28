"هدنة غزة".. حماس تسلم ردها اليوم

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أكد مسؤول رفيع في حركة حماس لوكالة فرانس برس أن "لا قضايا كبيرة" في ملاحظات الحركة بشأن الاقتراح الأخير المقدّم من إسرائيل ومصر حول اتّفاق لوقف النار في القطاع.وقال المسؤول في حماس، الذي اشترط عدم كشف هويته، إن "الأجواء إيجابية ما لم تكُن هناك عراقيل إسرائيليّة جديدة، إذ لا قضايا كبيرة في الملاحظات والاستفسارات التي تُقدّمها حماس بشأن ما تضمنه الرد" الإسرائيلي.وأضاف المسؤول أن وفدا من حماس برئاسة خليل الحية سيقدم رد الحركة على اقتراح الهدنة خلال اجتماع مع وسطاء مصريّين وقطريّين في القاهرة اليوم الاثنين.وكانت حماس أعلنت، السبت الماضي، أنها "تدرس" الاقتراح المضادّ، موضحة أنها ستُسلم ردها "حال الانتهاء من دراسته".ولم تُسرّب تفاصيل عن الاقتراح الإسرائيلي الجديد بشأن الهدنة، لكنّ موقع "أكسيوس" نقل عن مسؤولين إسرائيليّين أنه يتضمّن رغبة في مناقشة "إرساء هدوء دائم" في غزة.وبحسب الموقع، هذه أول مرة منذ بداية الحرب يشير القادة الإسرائيليّون إلى أنّهم منفتحون على مناقشة إنهاء الحرب.توازيًا، تتزايد الضغوط الداخليّة على حكومة بنيامين نتنياهو.وتباحث الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأحد، في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحادثات الجارية والرامية إلى الإفراج عن أسرى احتجزتهم حماس في هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وفق البيت الأبيض.وأشار البيت الأبيض إلى أن الجانبين "تباحثا في المحادثات الجارية لضمان الإفراج عن رهائن مع وقف فوري لإطلاق النار في غزة".ويعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إسرائيل والأردن في جولة تستمر حتى الأربعاء، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية، في أعقاب مكالمة بايدن ونتنياهو. (العربية)