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عربي-دولي

كوريا الشمالية: لا يمكن للولايات المتحدة هزيمة الجيش الروسي

Lebanon 24
28-04-2024 | 23:24
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الإثنين نقلا عن بيان لوزارة الدفاع أن كوريا الشمالية انتقدت الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى.
 
وكان مسؤول أميركي قد قال في 24 نيسان إن الولايات المتحدة شحنت سرا في الأسابيع الأخيرة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا لاستخدامها في معركتها ضد القوات الروسية.
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ونُقل عن مدير إدارة الشؤون العسكرية الخارجية بوزارة الدفاع الوطني لكوريا الشمالية قوله الأحد في بيان "زودت الولايات المتحدة أوكرانيا سرا بصواريخ طويلة المدى، مما أثار قلق ومخاوف المجتمع الدولي".


وأضاف "لا يمكن للولايات المتحدة أبدا هزيمة الجيش والشعب الروسي البطل بأي أسلحة حديثة أو دعم عسكري".
وتتنامى العلاقات العسكرية بين بيونغيانغ وموسكو، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة وحلفاؤها بمثابة تصعيد للتوترات في شبه الجزيرة الكورية. (سكاي نيوز)
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