الأمير هاري قريبا في بريطانيا.. فهل يلتقي والده؟





ويعيش هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، في الولايات المتحدة مع ميغان وطفليهما بعد أن تخلى عن واجباته الملكية في 2020.

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ولم يعد إلى بريطانيا منذ ذلك الحين إلا في مناسبات قليلة، إذ زارها لحضور أحداث مهمة مثل جنازة الملكة إليزابيث في عام 2022، وتتويج والده في أيار 2023. قال المتحدث باسم الأمير البريطاني هاري، أمس الأحد، إن الأمير هاري سيعود إلى بريطانيا للاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق ألعاب إنفكتوس في أيار، قبل أن ينضم إلى زوجته ميغان في زيارة لنيجيريا.ويعيش هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، في الولايات المتحدة مع ميغان وطفليهما بعد أن تخلى عن واجباته الملكية في 2020.ولم يعد إلى بريطانيا منذ ذلك الحين إلا في مناسبات قليلة، إذ زارها لحضور أحداث مهمة مثل جنازة الملكة إليزابيث في عام 2022، وتتويج والده في أيار 2023.

وقال المتحدث باسمه إن هاري سيحضر قداسا في كاتدرائية القديس بولس في لندن يوم 8 أيار للاحتفال بألعاب إنفكتوس، وهي بطولة دولية للمصابين والمرضى من أفراد الجيش أسسها هاري.



وعمل هاري كطيار هليكوبتر عسكرية في أفغانستان. وقال منظمو إنفكتوس إن القداس يهدف للاحتفال "بعقد من تغيير الحياة وإنقاذ الأرواح من خلال الرياضة".



وسيتضمن قراءات لهاري والممثل البريطاني داميان لويس. وسيحضر أيضا قدامى المحاربين وأعضاء مجتمع إنفكتوس. إلا أنه ليس هناك أي تفاصيل عما إذا كان سيلتقي أباه الملك تشارلز أو أخاه الأمير وليام.