Advertisement

عربي-دولي

الأمير هاري قريبا في بريطانيا.. فهل يلتقي والده؟

Lebanon 24
29-04-2024 | 01:38
A-
A+
Doc-P-1193193-638499768597783939.jpg
Doc-P-1193193-638499768597783939.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المتحدث باسم الأمير البريطاني هاري، أمس الأحد، إن الأمير هاري سيعود إلى بريطانيا للاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق ألعاب إنفكتوس في أيار، قبل أن ينضم إلى زوجته ميغان في زيارة لنيجيريا.

ويعيش هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، في الولايات المتحدة مع ميغان وطفليهما بعد أن تخلى عن واجباته الملكية في 2020.
Advertisement

ولم يعد إلى بريطانيا منذ ذلك الحين إلا في مناسبات قليلة، إذ زارها لحضور أحداث مهمة مثل جنازة الملكة إليزابيث في عام 2022، وتتويج والده في أيار 2023.
وقال المتحدث باسمه إن هاري سيحضر قداسا في كاتدرائية القديس بولس في لندن يوم 8 أيار للاحتفال بألعاب إنفكتوس، وهي بطولة دولية للمصابين والمرضى من أفراد الجيش أسسها هاري.

وعمل هاري كطيار هليكوبتر عسكرية في أفغانستان. وقال منظمو إنفكتوس إن القداس يهدف للاحتفال "بعقد من تغيير الحياة وإنقاذ الأرواح من خلال الرياضة".

وسيتضمن قراءات لهاري والممثل البريطاني داميان لويس. وسيحضر أيضا قدامى المحاربين وأعضاء مجتمع إنفكتوس. إلا أنه ليس هناك أي تفاصيل عما إذا كان سيلتقي أباه الملك تشارلز أو أخاه الأمير وليام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:56 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2024-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2024-04-29
05:36 | 2024-04-29
05:23 | 2024-04-29
04:58 | 2024-04-29
04:43 | 2024-04-29
04:40 | 2024-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24