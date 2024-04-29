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عربي-دولي

هل تنسحب اسرائيل من الأمم المتحدة؟

Lebanon 24
29-04-2024 | 03:13
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لوح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بإمكانية الانسحاب من الأمم المتحدة، التي اعتبر أنها تعاني "التعفن العميق".

وفي حوار مع صحيفة "إسرائيل هيوم"، قال إردان ردا على سؤال "لماذا لا تنسحب إسرائيل من الأمم المتحدة؟": قال: "هذا سؤال وجيه. وأنا أيضا أطرحه في لحظات الإحباط والغضب الكبيرين، بسبب النفاق والمعايير المزدوجة. لكن في نهاية المطاف، لا أعتقد أن ترك الأمم المتحدة سيجعل الدول تقول: "أوه، لقد غادرت إسرائيل، لذلك دعونا نصلح ما يحتاج إلى الإصلاح لأن إسرائيل ليست هنا"، بل على العكس من ذلك، فإن الخروج سيكون في مصلحة أعدائنا، وستظل الساحة معادية."
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وتابع: "في الوقت الحالي، فإن الخروج من الأمم المتحدة يشبه مقاطعة وسائل الإعلام الدولية لأنها ضدنا. حاليا، لدينا منبر للتعبير. إننا نحاول إقناع حلفائنا بآرائنا، وأنا أتفق معك في أنه يجب أن يكون هناك إصلاح في علاقات الأمم المتحدة مع إسرائيل. إذا فشلنا في ذلك واستنفذنا كل البدائل، ستكون هناك حاجة للنظر في ذلك (خيار الانسحاب)."
وأضاف: "هناك مشكلة "تعفن عميق" في الأمم المتحدة، ولا يرجع ذلك فقط إلى بنيتها السياسية. يجب أن يكون هناك تغيير كامل في الطريقة التي نتعامل بها مع كافة وكالات الأمم المتحدة. وسيكون من الخطأ الاستمرار في السماح للأمم المتحدة بالعمل في إسرائيل دون وضع قواعد جديدة تماما."
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