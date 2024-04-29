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عربي-دولي

هذه وجهة قادة حماس إذا غادروا قطر.. عضو في الحركة يكشف

Lebanon 24
29-04-2024 | 03:15
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أعلن عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، ان الأردن سيكون الوجهة المقبلة لقيادات الحركة في حال غادرت قطر.

وقال أبو مرزوق في حديث لقناة "العالم" الإيرانية ان هناك إشاعة أن قيادات حماس ستنتقل إلى العراق أو سوريا أو تركيا، كل هذه أجواء إعلامية فقط للضغط على القطريين.
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وأضاف: "إذا انتقلت قيادة حماس، وهو أمر غير قائم حاليا، فستنتقل إلى الأردن. الأردن شعب مضياف وكريم ومؤيد للمقاومة الفلسطينية. ولنا علاقة جيدة مع النظام الأردني."

كما تحدث القيادي في الحركة عن الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر، مشيرا إلى ان الذي يقرر في قطاع غزة وفي مستقبل غزة هي حماس. وتابع :من غير المعقول أن تدخل إسرائيل 300 ألف جندي إلى غزة، وتفشل، ثم تأتي أي جهة أخرى لتقول كلمة الفصل في القطاع."
   
وقال: "أميركا تستطيع إيقاف هذه الحرب، ومصر أيضا، لكن باتخاذ مواقف عملية.. نريد مواقف عملية."
 
ودعا أبو مرزوق الأردن ومصر إلى قطع العلاقات مع إسرائيل وطرد السفير، لافتا إلى ان مواقف بهذا الحجم ستوقف العملية في رفح.

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