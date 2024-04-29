في الشمال السوري.. الجيش التركي يستنفر بمواجهة تقدم "جبهة النصرة"

ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بواجهته "هيئة تحرير الشام" استغل الفلتان الأمني في مناطق ريف حلب الشمالي للتوجه إلى عفرين، وهو ما استنفر الجيش التركي.

وأشارت الصحيفة إلى أن التنظيم الإرهابي دفع بأرتال عسكرية إلى المعابر التي تصل ريف حلب الغربي بريف المحافظة الشمالي، بغية التوجه إلى عفرين التي سبق أن سيطر عليها مرتين خلال العام المنصرم.

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وقالت مصادر أهلية إن "النصرة" استقدم أمس ناقلات جند محملة بإرهابيه وأسلحة متوسطة وثقيلة إلى معبر الغزاوية، الذي يربط منطقة سيطرته في ريف حلب الغربي بريف المحافظة الشمالي أو ما يسمى منطقة غصن الزيتون.

ولفتت إلى أن هذا بهدف "جس نبض" الجيش التركي الموجود في المنطقة عبر قاعدة قريبة من المعبر، وعلى أمل مواصلة التقدم إلى عفرين، ومنها إلى مناطق النزاع بين ميليشيات "الجيش الوطني" في مارع واعزاز وحتى معبر الحمران بمنطقة الباب شمال شرق المحافظة، حيث يسيطر حلفاء التنظيم من ميليشيا "أحرار عولان" على المعبر.

وأكدت المصادر لـ"الوطن" أن حشود "النصرة" استفزت جنود الجيش التركي في قاعدتهم العسكرية قرب معبر الغزاوية، والذين بدورهم تقدموا لمسافة أكثر من كيلو متر باتجاه المعبر لمنع تقدم إرهابيي "النصرة"، دون حدوث صدام بين الطرفين. (RT)