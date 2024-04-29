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عربي-دولي
قرار جديد من العاهل السعودي يخص زي الموظفين الحكوميين
Lebanon 24
29-04-2024
|
04:12
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وافق الملك سلمان بن عبد العزيز على إلزام منسوبي الجهات الحكومية السعودية بارتداء الزي الوطني داخل مقار عملهم.
وقال العاهل السعودي في برقية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان: "اطلعنا على ما عرضتموه، ونخبركم بموافقتنا على ذلك، وأن تقوم الجهات الرقابية برفع تقارير دورية عن مدى التزام منسوبي الجهات الحكومية السعوديين بذلك".
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ويلزم القرار الجهات الحكومية بإلزام منسوبيها السعوديين المدنيين بالزي الوطني (الثوب والغترة أو الشماغ) منذ دخولهم لمقار عملهم حتى خروجهم، ما عدا من تقتضي طبيعة عملهم، وفق الإجراءات الإدارية المنظمة لذلك، لبس زي مهني مُعين، مثل الأطباء والممارسين الصحيين والمهندسين.. ونحوهم. (RT)
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