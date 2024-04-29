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عربي-دولي

جهود دولية لتحقيق "هدنة" في غزة.. مسؤول أميركي يكشف التفاصيل

Lebanon 24
29-04-2024 | 04:12
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قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية، سام وربيرغ، الاثنين، إن هناك محاولات لحث كافة القوى على قبول اتفاق هدنة في قطاع غزة.

وأضاف وربيرغ أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، سيناقش بإسرائيل عملية رفح، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم ترى حتى الآن خطة لحماية المدنيين.
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وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، الاثنين، إن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة تحرز تقدما.

وقال لرويترز في العاصمة السعودية، الرياض: "الأمور تمضي قدما لكن عليك دائما أن تكون حذرا في هذه المناقشات والمفاوضات. الوضع في غزة كارثي ونحن بحاجة لوقف إطلاق النار".

ويزور سيجورنيه الرياض حيث من المقرر أن يلتقي بوزراء آخرين من دول عربية وغربية بالإضافة إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

ووصل وزير الخارجية الأميركي إلى السعودية، الاثنين، في أول محطة من جولة أوسع في الشرق الأوسط تهدف إلى مناقشة شكل الحكم في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع إسرائيل.

وسيتوجه بلينكن إلى إسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن يضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لاتخاذ خطوات جادة وملموسة بشأن ما طالبه به الرئيس الأميركي، جو بايدن، هذا الشهر لتحسين الوضع الإنساني المتردي في غزة.

ووفقا لمسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، من المتوقع أن يلتقي بلينكن في الرياض بكبار القادة السعوديين وأن يعقد اجتماعا أوسع مع نظرائه من خمس دول عربية هي قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن لإجراء المزيد من المناقشات حول الشكل الذي يمكن أن يكون عليه الحكم في قطاع غزة بعد الحرب.

ومن المتوقع أيضا أن يجمع بلينكن بين ممثلين لدول عربية وأوروبية لبحث الكيفية التي يمكن أن تساعد بها أوروبا في جهود إعادة بناء قطاع غزة الذي حول القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من ستة أشهر معظم مناطقه إلى ركام.

وتخطط مجموعة من الدول الأوروبية من بينها النرويج للاعتراف بالدولة الفلسطينية بالتزامن مع تقديم خطة سلام تدعمها دول عربية إلى الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، لرويترز على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: "يمكننا أن نضفي على الأمر المزيد من الأهمية من خلال تضافر الجهود. نريد حقا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكننا نعلم أن هذا شيء تفعله لمرة واحدة".

تأتي جولة بلينكن في وقت من المتوقع أن تستضيف فيه مصر قادة من حركة حماس لبحث آفاق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل. (الحرة)
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