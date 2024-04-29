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بن فرحان بحث مع بلينكن تطورات الأوضاع بغزة ورفح

Lebanon 24
29-04-2024 | 04:30
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، ان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بحث مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح.

وأضافت الخارجية السعودية أن بن فرحان بحث مع بلينكن أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
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وتابعت الخارجية السعودية أن اللقاء ناقش جهود إدخال المساعدات الملحة لغزة.

ووصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إلى السعودية المحطة الأولى من جولة بالشرق الأوسط تهدف إلى تعزيز فرص التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس، ودخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ويلتقي بلينكن في الرياض نظراء له عدة من دول الخليج وأوروبا للبحث في خطط إعمار قطاع غزة بعد الحرب، على ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية. كما سيعقد اجتماعا أشمل مع نظرائه من 5 دول عربية هي قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن لإجراء المزيد من النقاش حول شكل الحكم في قطاع غزة بعد الحرب. وينتقل بلينكن بعدها إلى الأردن وإسرائيل.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر قال في بيان سابق يتعلق بزيارة السعودية، إن جهود بلينكن ستتركز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن "حماس هي من تقف عائقا بين الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار".

هذا ويعتزم وزير الخارجية الأميركي زيارة إسرائيل والأردن ضمن جولته التي تستمر حتى الأربعاء، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية، في أعقاب مكالمة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا خلالها مفاوضات الإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حماس.(العربية)

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