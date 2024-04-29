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عربي-دولي

باريس تعلن عن زيارة رسمية سيقوم بها الرئيس الصيني إلى فرنسا

Lebanon 24
29-04-2024 | 04:32
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أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيجري زيارة دولة لفرنسا في السادس والسابع من مايو المقبل لـ"بحث الحرب في أوكرانيا" مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال مكتب الرئيس الفرنسي في بيانه: "تأتي الزيارة بمناسبة الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وبعد زيارة رئيس الجمهورية إلى الصين في نيسان 2023".
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وأضافت الرئاسة الفرنسية: "ستشمل المباحثات الأزمات الدولية وفي مقدمها الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط والمسائل التجارية والتعاون العلمي والثقافي والرياضي فضلا عن تحركاتنا المشتركة في مواجهة التحديات الدولية ولاسيما المناخ وحماية التنوع البيولوجي والوضع المالي لأضعف الدول".
وتأتي الزيارة في مستهل أول جولة أوروبية للرئيس الصيني منذ جائحة (كوفيد-19).
وكان ماكرون دعا شي، قبل زيارته للصين إلى "إعادة روسيا إلى التعقل" بشأن أوكرانيا والجميع إلى "طاولة المفاوضات".
وبعد زيارة فرنسا، من المقرر أن يزور الرئيس الصيني هنغاريا.
وقد عززت الصين وروسيا التعاون الاقتصادي والاتصالات الدبلوماسية في السنوات الأخيرة، وأصبحت الشراكة بينهما أكثر قربا منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتقول بكين إنها "طرف محايد في الصراع الأوكراني" لكنها تعرضت لانتقادات غربية لرفضها إدانة موسكو، جراء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
تجدر الإشارة إلى أن موسكو أكدت منذ بداية الأزمة الأوكرانية استعدادها للتفاوض فيما ترفض كييف المفاوضات وتسعى بدعم غربي منذ بداية الأزمة إلى الاستمرار في القتال. (RT)
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