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عربي-دولي

اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.. وبلينكن يؤكد: ندعم الوصول إلى هدنة في غزة

Lebanon 24
29-04-2024 | 04:40
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يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً في الرياض مع ووزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن.

وقال بلينكن في كلمته خلال الاجتماع: "ندعم الوصول إلى هدنة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين"، مضيفاً أن "واشنطن أولت اهتماماً كبيراً بإدخال المساعدات الإنسانية لغزة وهناك تقدم في هذا الشأن".
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كما قال بلينكن إن الرئيس الأميركي جو بايدن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرورة اتخاذ خطوات لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

بلينكن: "نعمل مع شركائنا للوصول إلى حل مستدام بضمانات أمنية لإسرائيل"، معتبراً أن "الهجوم الإيراني على إسرائيل يشير لتنامي التهديدات في المنطقة".

في سياق متصل اعتبر بلينكن أنه "يجب معالجة قضية الملاحة في البحر الأحمر والتصدي لهجمات الحوثيين"، مضيفاً أن "استهداف سفن الشحن في البحر الأحمر يؤثر على الاقتصاد العالمي".

كما أثنى بلينكن على جهود العاهل السعودي الملك سلمان لتحقيق السلام في اليمن.

من جهته قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال الاجتماع: "نعمل على تنسيق المواقف بين الدول الخليجية والولايات المتحدة".

واعتبر أن "التصعيد العسكري في الشرق الأوسط في غاية الخطورة.. ويجب تكثيف الجهود الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مخاطر الحروب".

كما دعا وزير خارجية قطر "لوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين"، مضيفاً: "سنستمر في جهود عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية". (العربية)

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