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عربي-دولي

"الوضع كارثي"... فرنسا تتحدث عن إحراز تقدم في محادثات وقف النار في غزة

Lebanon 24
29-04-2024 | 04:43
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قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الإثنين، إن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة تحرز تقدما.

وأضاف لـ"رويترز" من الرياض: "الأمور تمضي قدما لكن عليك دائما أن تكون حذرا في هذه المناقشات والمفاوضات. الوضع في غزة كارثي ونحن بحاجة لوقف إطلاق النار".
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ويزور سيجورنيه السعودية، حيث من المقرر أن يلتقي وزراء آخرين من دول عربية وغربية، بالإضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. (سكاي نيوز)
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