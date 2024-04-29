"الوضع كارثي"... فرنسا تتحدث عن إحراز تقدم في محادثات وقف النار في غزة

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قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الإثنين، إن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة تحرز تقدما.وأضاف لـ"رويترز" من الرياض: "الأمور تمضي قدما لكن عليك دائما أن تكون حذرا في هذه المناقشات والمفاوضات. الوضع في غزة كارثي ونحن بحاجة لوقف إطلاق النار".ويزور سيجورنيه السعودية، حيث من المقرر أن يلتقي وزراء آخرين من دول عربية وغربية، بالإضافة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس. (سكاي نيوز)