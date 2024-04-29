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تركيا.. هزة أرضية تضرب بحر إيجة

Lebanon 24
29-04-2024 | 04:58
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سجلت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر في بحر إيجة اليوم الاثنين قبالة سواحل ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.


وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان بأن الزلزال وقع عند الساعة 07.24 (+3 توقيت غرينتش)، وعلى عمق 9.65 كلم.
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وأضافت أن مركز الزلزال على بعد 195.27 كلم من منطقة داتشا في ولاية موغلا.

يشار إلى أن بحر إيجة، وهو ممتد من البحر الأبيض المتوسط، يقع بين اليونان من ناحيتي الغرب والشمال، وتركيا من ناحية الشرق، وجزيرة كريت إلى الجنوب ويتصل ببحر مرمرة عن طريق مضيق الدردنيل.

وكان زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر وقع في بحر إيجة، في 19 نيسان، قبالة سواحل منطقة سفري حصار بولاية إزمير، غربي تركيا، دون وقوع أضرار وفق "آفاد". (RT)
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