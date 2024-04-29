بلينكن: "التّهديد الإيراني" يستدعي تكاملاً دفاعياً

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أنّ المواجهة بين إيران وإسرائيل تظهر الحاجة إلى تكامل دفاعي أكبر.







وقال بلينكن، خلال مشاركته في اجتماع وزراء مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، إن "الهجوم الايراني يسلّط الضوء على التهديد الحادّ والمتزايد الذي تمثّله إيران، لكنه يسلّط الضوء أيضاً على ضرورة العمل معاً على الدفاع المتكامل".

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