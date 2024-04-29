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عربي-دولي

حدث أمني جديد في البحر الأحمر.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
29-04-2024 | 05:36
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أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقيها بلاغاً عن حادث على بعد 54 ميلاً بحرياً شمال غربي المخا في اليمن.

وذكرت انه "تم استهداف سفينة حاويات ترفع علم مالطا في البحر الأحمر بـ3 صواريخ".
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بدورها، قالت هيئة أمبري البحرية ان السفينة المستهدفة بالبحر الأحمر اليوم ترفع علم مالطا وكانت في طريقها من جيبوتي إلى جدة بالسعودية.
 
 
وتابعت: "تقديراتنا تشير إلى أن استهداف السفينة وقع على خلفية العلاقات التجارية بين الجهة المشغلة وإسرائيل".
 
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