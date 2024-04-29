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شاهدوا الصورة.. وميض أخضر يثير ذهول سكان ولاية أميركيّة!

Lebanon 24
29-04-2024 | 06:08
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أضاء وميض أخضر "مريب" السماء مع غروب الشمس فوق المحيط في ولاية أوريغون الأميركية.

والتقط المصور كريغ هايسليب الباحث المساعد في هيئة التدريس بجامعة ولاية أوريغون صوراً للظاهرة التي وصفها البعض بـ"الخارقة للطبيعة".
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والأسبوع الماضي، نشر هايسليب الصور على حسابه في منصة "إنستغرام"، قائلاً: "غروب الشمس الليلة غرب باندون بولاية أوريغون، ثم وميض أخضر خلف سحابة في النهاية".

ويحدث الوميض الأخضر عندما تكون الشمس بالكامل تقريبا تحت خط الأفق، بينما تظل حافتها العلوية مرئية، وفي تلك اللحظة يمكن أن تتحول الحافة العلوية للشمس إلى ظل باللون الأخضر أو حتى الأزرق.

وفي الصور التي نشرها هايسليب، شوهد جزء من الشمس وهو يغرب تحت الأفق بينما تحوم فوقها سحب برتقالية داكنة.

وأفاد موقع "أوريغون لايف" بأن العاملين في معهد الثدييات البحرية قالوا إنهم شاهدوا الوميض "بشكل متكرر" أثناء وجودهم في البحر.

وبحسب موقع "إيرث سكاي"، فإن أفضل وقت لرؤية هذه الظاهرة هو خلال يوم صافٍ وغير ضبابي.

وعلق المتابعون على منشور هايسليب، حيث قال أحدهم: "لقد حاولت لسنوات عديدة رؤية الوميض الأخضر.

وأضاف آخر: "من الرائع جدا رؤيته هنا على الأقل، شكرا لالتقاط هذه اللحظة". (سكاي نيوز عربية)
 
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