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عربي-دولي
رهينة إسرائيلية تكشف: عنصر من "حماس" طلب الزواج مني! (صورة)
Lebanon 24
29-04-2024
|
06:55
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كشفت نوغا فايس، التي تم إطلاق سراحها في صفقة رهائن في العام الماضي بعد 50 يوماً في غزة، يوم الخميس أن أحد خاطفيها من حماس أخبرها بأنهما سيتزوجان، وأحضر لها خاتماً وقال لها إنها ستبقى في غزة إلى الأبد لإنجاب وتربية أطفاله.
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وقالت نوغا (18 عاماً) في مقابلة أجرتها معها القناة 12: "لقد أهداني خاتما في اليوم الـ 14 في الأسر، وأنا بقيت معه حتى اليوم الخمسين".
أضافت: "لقد قال لي إنه سيتم إطلاق سراح الجميع، لكن أنت ستبقين هنا معي وستُنجبين أطفالي".
وعندما سُئلت عن رد فعلها، قالت نوغا: "تظاهرت بالضحك حتى لا يطلق النار في رأسي".
من جهتها، فإن والدة نوغا وتُدعي شيري التي اختُطفت أيضاً إلى غزة في السابع من تشرين الأول الماضي وتم لم شملها مع ابنتها بعد عدة أيام، لم تكن على استعداد لمسايرة الأمر.
في البداية، حاولت شيري رفض الاقتراح بلطف، لكن بدا أن آسرها من حماس لم يقبل الرفض، لذا صرخت عليه حتى فهم، بحسب ميتال، إحدى شقيقتي نوغا التي جلست بجانبها خلال المقابلة في القناة 12.
وكانت نوغا مع والدها في منزلها في كيبوتس بئيري عندما اقتحم آلاف المسلحين بقيادة حماس إسرائيل في السابع من تشرين الأول.
وكان الرجل الذي يدعى إيلان (56 عاماً)، غادر المنزل في الساعة 7:15 صباحا للانضمام إلى فرقة الطوارئ في الكيبوتس لكنه اختفى بعد ذلك. وفي وقت لاحق، تبين أن إيلان قُتل في اليوم نفسه وأن جثته سُحبت إلى غزة.
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