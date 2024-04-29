22
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
سيناتور أميركي يردّ على نتنياهو: الاحتجاجات ضد مجازر إسرائيل ليست معاداة للسامية
Lebanon 24
29-04-2024
|
07:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد توجيه نتنياهو إتهامات إلى الحراك الطلابي المناصر لفلسطين في الجامعات الأميركية بـ"معاداة السامية"، ردّ السيناتور الديمقراطي الأميركي بيرني ساندرز عليه قائلاً:" ما تفعله حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة والعنصرية هو أمر غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديث".
Advertisement
وأضاف ساندرز أن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال الأشهر الستة والنصف الماضية 33 ألف فلسطيني، وأصابت 77 ألفا آخرين، ثلثاهم من النساء والأطفال".
وشدّد مخاطبا رئيس وزراء الاحتلال على أن "توجيه الاتهام للحكومة الإسرائيلية ليس معاداة للسامية، بل حقيقة".
وفي 18 نيسان الجاري، بدأ الطلاب المؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة، حيث تم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.
وفي وقت لاحق، امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة. (عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ناسية البنطلون".. بطلة "كريستال" برفقة خطيبها في دبي وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"ناسية البنطلون".. بطلة "كريستال" برفقة خطيبها في دبي وتتعرّض للانتقادات (فيديو)
01:35 | 2024-04-29
29/04/2024 01:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في الدورة.. هذا ما حصل مساء اليوم
Lebanon 24
توتر كبير في الدورة.. هذا ما حصل مساء اليوم
14:32 | 2024-04-28
28/04/2024 02:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قضت في نوبة قلبيّة حادة.. إعلامية لبنانية في ذمة الله
Lebanon 24
قضت في نوبة قلبيّة حادة.. إعلامية لبنانية في ذمة الله
07:23 | 2024-04-29
29/04/2024 07:23:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: إليكم مواعيد دفع رسوم السير لسنة 2024
Lebanon 24
بالصور: إليكم مواعيد دفع رسوم السير لسنة 2024
05:43 | 2024-04-29
29/04/2024 05:43:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بغياب زوجها.. ماريتا الحلاني ووالدتها تستمتعان بوقتهما على البحر (صور)
Lebanon 24
بغياب زوجها.. ماريتا الحلاني ووالدتها تستمتعان بوقتهما على البحر (صور)
03:10 | 2024-04-29
29/04/2024 03:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:33 | 2024-04-29
بعد بن غفير.. بيني غانتس يتعرّض لحادث "دراجة"
10:19 | 2024-04-29
بلينكن أشاد به.. إليكم تفاصيل مقترح الهدنة الجديد في غزة
10:00 | 2024-04-29
تفاصيل مهمة عن "المُسيرات الإيرانية".. هل تراجعت شعبيتها بعد "ضربة إسرائيل"؟
09:52 | 2024-04-29
بحلول نهاية أيار.. بوريل يتوقع اعتراف "عدّة دول أوروبية" بالدولة الفلسطينية
09:25 | 2024-04-29
بن فرحان: اتفاقيات جديدة بين أميركا والسعودية قريبًا
09:21 | 2024-04-29
تقرير يكشف: جنود إسرائيليون يرفضون أوامر "عملية رفح"!
فيديو
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
29/04/2024 17:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
29/04/2024 17:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
02:07 | 2024-04-25
29/04/2024 17:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24