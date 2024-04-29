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عربي-دولي

سيناتور أميركي يردّ على نتنياهو: الاحتجاجات ضد مجازر إسرائيل ليست معاداة للسامية

Lebanon 24
29-04-2024 | 07:21
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بعد توجيه نتنياهو إتهامات إلى الحراك الطلابي المناصر لفلسطين في الجامعات الأميركية بـ"معاداة السامية"، ردّ السيناتور الديمقراطي الأميركي بيرني ساندرز عليه قائلاً:" ما تفعله حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة والعنصرية هو أمر غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديث".
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وأضاف ساندرز أن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال الأشهر الستة والنصف الماضية 33 ألف فلسطيني، وأصابت 77 ألفا آخرين، ثلثاهم من النساء والأطفال".

وشدّد مخاطبا رئيس وزراء الاحتلال على أن "توجيه الاتهام للحكومة الإسرائيلية ليس معاداة للسامية، بل حقيقة".

وفي 18 نيسان الجاري، بدأ الطلاب المؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة، حيث تم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.

وفي وقت لاحق، امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة. (عربي21)
 
المصدر: عربي21
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