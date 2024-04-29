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عربي-دولي
بعد فيضانات دبي.. تحذيرات من طقس "غير مستقر" في الخليج
Lebanon 24
29-04-2024
|
07:47
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بعد فيضانات دبي، تستعد دول الخليج العربي لمنخفض جوي جديد، هذا الأسبوع، مصحوبا بأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وذلك بعد أسبوعين من الفيضانات التي شهدتها الإمارات من جراء هطول كميات قياسية من الأمطار.
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وشهدت الإمارات هطول أمطار غزيرة وعواصف في بعض أجزاء البلاد، الأحد، وفقا للمركز الوطني للأرصاد، الذي أشار إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في بعض إمارات الدولة.
ونصحت إدارة الأرصاد الجوية في الإمارات باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء نشاط السحب المرتبطة بهطول الأمطار على المناطق الشرقية والشمالية، فيما تشهد رياحا قوية يمكن أن تؤدي إلى تقليل الرؤية الأفقية بشكل أكبر، حسبما نقلت صحيفة "خليج تايمز" المحلية الناطقلة باللغة الإنكليزية.
وشددت الهيئة على ضرورة الابتعاد عن المناطق المعرضة للفيضانات ومياه الأمطار المتراكمة لضمان السلامة.
وتعرضت دبي والشارقة إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة، الاثنين، فيما شهدت رأس الخيمة أمطارا من متوسطة إلى غزيرة خلال وقت سابق اليوم.
وتشهد سلطنة عمان، الاثنين، نشاط خلايا رعدية وهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من المناطق الجبلية من محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة وجنوب مسقط والداخلية وشمال الشرقية، بحسب الأرصاد الجوية هناك.
وفي الكويت، أبلغت الأرصاد الجوية عن طقس غير مستقر مصحوبا بأمطار متوسطة قد تصبح غزيرة، الثلاثاء، مع احتمال تساقط حبات البرد الأربعاء مع نشاط للرياح وتصاعد الأتربة.
أما في البحرين، أفادت الأرصاد الجوية هناك بفرص هطول الأمطار ابتدء من الثلاثاء حتى الخميس مع هبات شديدة السرعة.
وذكرت الأرصاد الجوية في قطر أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة، تبلغ ذروتها مساء الأربعاء، وحتى نهار الخميس. (الحرة)
المصدر:
الحرة
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