تقرير يكشف: جنود إسرائيليون يرفضون أوامر "عملية رفح"!

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير، أن نحو 30 جنديا بلواء المظليين الاحتياطيين في الجيش الإسرائيلي رفضوا أوامر الاستعداد لعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وجاء في التقرير أن "30 جنديا من سرية المظليين الاحتياطية التابعة للواء المظليين النظاميين تلقوا أمرا بالتحضير لعملية في رفح، إلا أن الجنود رفضوا أوامر الاستعداد وأبلغوا قادتهم أنهم لن ينضموا إلى وحدتهم لأنهم "لم يعودوا قادرين على ذلك".

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وبحسب القناة، فإن "مسؤولي الجيش قالوا إنهم لن يجبروا عناصر الاحتياط على المشاركة في العملية، وذكروا أن رفضهم الانضمام لن يؤدي إلى فجوة عملياتية".



وقال أحد القادة إنه تلقى عشرات الرسائل من جنوده أعربوا فيها عن عدم رغبتهم في المشاركة في العملية العسكرية في رفح.