بن فرحان: اتفاقيات جديدة بين أميركا والسعودية قريبًا

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قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الإثنين، إن من المتوقع "في القريب العاجل" إبرام اتفاقيات ثنائية بين المملكة والولايات المتحدة، وذلك خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض حيث أشار إلى أن "معظم العمل تم إنجازه بالفعل. لدينا الخطوط العريضة لما نعتقد أنه يجب أن يحدث على الجبهة الفلسطينية".من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "أعتقد أن العمل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معاً في ما يتعلق باتفاقياتنا، قد يكون قريباً جداً من الاكتمال".وقال بلينكن في لقاء خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض: "لم نرَ بعد خطة تمنحنا الثقة في إمكانية حماية المدنيين بشكل فعّال".وشدّد بلينكن على أن أميركا ترفض شن أي هجوم على رفح. (سكاي نيوز عربية)