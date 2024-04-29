بحلول نهاية أيار.. بوريل يتوقع اعتراف "عدّة دول أوروبية" بالدولة الفلسطينية

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كشف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، عن أن دولا أوروبية عدة ستعترف بالدولة الفلسطينية قريبا.وكان بوريل قد قال، الأحد، إن الاتحاد الأوروبي والأردن سيواصلان العمل معا لتجنب أي تصعيد في المنطقة.وأضاف مسؤول الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على منصة "إكس"، أنه بحث مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ما وصفه بالوضع المقلق في الضفة الغربية وغزة، وضرورة وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، والتوصل لحل سياسي يوفر السلام والأمن.ونقلت "رويترز" عن شكري قوله إن القاهرة تنتظر ردا على الاقتراح من إسرائيل وكذلك من حركة حماس. (سكاي نيوز عربية)