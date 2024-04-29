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عربي-دولي
بعد بن غفير.. بيني غانتس يتعرّض لحادث "دراجة"
Lebanon 24
29-04-2024
|
10:33
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تعرض وزير حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، الإثنين، لكسر في قدمه خلال رحلة بالدراجة بالقرب من كيبوتس ياد مردخاي جنوب إسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مكتب وزير حكومة الحرب قوله إن غانتس نقل إلى مركز شيبا الطبي في تل أبيب لإجراء فحوصات، بعد فحص أولي في مستشفى برزيلاي في عسقلان.
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وأصيب والد وزير التربية والتعليم الإسرائيلي حاييم بيتون، مساء السبت، بجروح خطيرة إثر حادث وقع لسيارة ابنه التي كان يقودها.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الحادث وقع في مدينة القدس مع حافلة، حيث تعرض شخصان آخران للإصابة بجروح.
ووقع الحادث بعد يوم من إصابة وزير آخر في الحكومة، هو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بجروح طفيفة، عندما انقلبت سيارته في الرملة، بعد أن تجاوز سائقه الإشارة الحمراء واصطدم بسيارة أخرى. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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