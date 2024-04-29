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عربي-دولي

الديمقراطيون يضغطون لإنهاء الاحتجاجات في جامعة كولومبيا

Lebanon 24
29-04-2024 | 11:52
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قال موقع "أكسيوس" إن مجلس إدارة جامعة كولومبيا يواجه ضغوطًا جديدة من مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب "للتصرف بشكل حاسم" وإنهاء المخيم المستمر المؤيد للفلسطينيين في حرم الجامعة أو الاستقالة.

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وأوضح الموقع، أن سبب أهمية هذا الخبر أن الدعوات المطالبة باستقالة مسؤولي كولومبيا كانت مقتصرة إلى حد كبير على الحزب الجمهوري، مما يجعل هذا تصعيدًا كبيرًا في خطاب الديمقراطيين بشأن المظاهرة رفيعة المستوى.

وأفاد أن 21 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب كتبوا رسالة إلى مجلس أمناء الجامعة أعربوا فيها عن "خيبة أملهم لأنه، على الرغم من الوعود بالقيام بذلك، لم تقم جامعة كولومبيا حتى الآن بتفكيك المعسكر غير المصرح به وغير المسموح به للناشطين المناهضين لإسرائيل واليهود في الحرم الجامعي".

ودعت المجموعة، بقيادة النائبين جوش جوتهايمر، ودان جولدمان، إلى "حل المعسكر وضمان سلامة وأمن جميع طلابه".

وأضاف المشرعون: "إذا كان أي أمناء غير راغبين في القيام بذلك، فيجب عليهم الاستقالة حتى يمكن استبدالهم بأفراد يدعمون الالتزامات القانونية للجامعة بموجب الباب السادس".

وبينت الصحيفة أنه تم التوقيع على الرسالة في الغالب من قبل أعضاء معتدلين ومتأرجحين، بما في ذلك 10 مشرعين يهود، وكان من بين الموقعين النائب ستيني هوير، زعيم الأغلبية السابق في مجلس النواب، فيما رفض متحدث باسم جامعة كولومبيا التعليق على الرسالة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إنشاء المخيم للاحتجاج على العدوان الإسرائيلي في غزة، حيث كانت رئيس جامعة كولومبيا نعمت شفيق تدلي بشهادتها أمام الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر حول معاداة السامية في الحرم الجامعي. (عربي21)
المصدر: عربي21
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