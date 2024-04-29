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عربي-دولي

بعد كولومبيا.. الإحتجاجات وصلت إلى جامعات موريتانيا دعما لـ"غزة"

Lebanon 24
29-04-2024 | 12:06
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نظم طلاب مؤسسات التعليم العالي في موريتانيا، اليوم الاثنين إضرابا لمدة يوم واحد، تضامنا مع غزة ودعما للمقاومة الفلسطينية، حيث احتشد مئات الطلاب في ساحة "المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات" بوسط العاصمة نواكشوط، رافعين الأعلام الفلسطينية، وهتفوا دعما للمقاومة الفلسطينية، ورفضا لحرب الإبادة التي تتعرض لها غزة.
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وشارك في الإضراب طلاب جامعة نواكشوط، وطلاب مؤسسات أخرى بينها "المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية" و "المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات".

ودعا المشاركون في المهرجان الطلابي، كافة مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي إلى الدخول في حراك قوي للضغط على الأنظمة لإجبارها على التحرك من أجل وقف حرب الإبادة التي تتعرض لها غزة.

وتأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع أخرى مماثلة في جامعات في عدة دول، للتضامن مع فلسطين وقطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي. واتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة الأميركية، إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا حيث شهدت جميعها مظاهرات ومطالبات بوقف العدوان على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

وتنوعت مظاهر التضامن الموريتاني مع سكان غزة، وقد شملت المظاهرات والاحتجاجات، وحملات التبرع والأمسيات التضامنية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات وأشكال التضامن الأخرى. (عربي21)
المصدر: عربي21
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