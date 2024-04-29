البرهان: حريصون على تطوير العلاقات مع روسيا

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، الاثنين، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع روسيا.

جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الروسي الخاص إلى إفريقيا والشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف بمدينة بورتسودان شرق البلاد، بحسب بيان مجلس السيادة.

وقال البيان إن البرهان "أكد رغبة السودان في ترقية وتعزيز علاقاته مع روسيا بما يخدم المصالح المشاركة بين البلدين".

ونقل البيان عن وكيل وزارة الخارجية السودانية حسين الأمين قوله إن "زيارة المبعوث الروسي تمثل رسالة تضامن مع السودان حكومة وشعبا، وتحمل في طياتها دعم القيادة الروسية للسودان".

وأشار إلى أن "المبعوث الروسي أكد دعم روسيا للشرعية القائمة في البلاد ممثلة في مجلس السيادة".

وأوضح أن الزيارة "أكدت وقوف روسيا مع السودان في كافة المحافل الدولية، خاصة أن البلاد تواجه تحديات داخلية وخارجية، وتحاك ضدها المؤامرات التي تستهدف أمنها واستقرارها".

بدوره، قال بوغدانوف وهو نائب وزير الخارجية الروسي، إن بلاده "تتطلع لمزيد من التعاون في مختلف المجالات مع السودان".

وأكد على "توفر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل المضي قدما بعلاقات التعاون المشترك لآفاق أرحب".

وأضاف أن "روسيا تنطلق في علاقتها مع السودان من مبادئ أساسية تتمثل في المحافظة على وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه".

( الأناضول)