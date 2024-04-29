أمين عام الناتو: مزيد من الدعم قادم لأوكرانيا

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ على اعتزام حلفاء أوكرانيا إرسال المزيد من الدعم إليها في حربها ضد روسيا.

وفي مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف، أشار ستولتنبرغ إلى أن تأخير المساعدات العسكرية "له عواقب وخيمة" في ساحة المعركة.

وقال الأمين العام: "لم تتمكن الولايات المتحدة لأشهر من الاتفاق على حزمة الأسلحة. ولم يتمكن الحلفاء الأوروبيون أيضًا من توفير الذخيرة بالحجم الذي وعدنا به".

وحذر من أنّ تأخر وصول الدعم العسكري يعني تقدم روسيا على خط المواجهة، قائلاً: "ومع ذلك، لم يفت الأوان لكي تحقق أوكرانيا النصر، المزيد من الدعم في الطريق".

وشدّد ستولتنبرغ على ضرورة تسريع عمليات تسليم الأسلحة قائلاً: "علينا أن ندرك أنه عندما نؤخر الدعم، فإنها مسألة حياة أو موت".

وأشار ستولتنبرغ إلى أن الدول الحليفة وافقت على زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.

وبين أنّ أنه يرحب بالتعهدات الجديدة للمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا، بالإضافة إلى حزمة المساعدات الأمريكية التي تزيد عن 60 مليار دولار.

وشدد أمين عام الحلف على أن "مكان أوكرانيا هو الناتو".

( الأناضول)