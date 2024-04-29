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عربي-دولي
الجيش الألماني يسعى لتحديث ترسانته.. وشروط تحول دون ذلك!
Lebanon 24
29-04-2024
|
12:47
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كشفت وسائل إعلام ألمانية عن صعوبات بيروقراطية تحول دون تسريع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، عملية تجديد أسلحة الجيش.
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الاثنين، إن أكثر من 200 قاعدة وشرط بيروقراطي يجب مراعاتها عند شراء الأسلحة. وحتى الآن، تم الوفاء بـ 85 من هذه الشروط، وعدم الوفاء بالشروط الـ 115 المتبقية يحول دون تسريع التحديث بالسرعة المطلوبة.
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وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس في نهاية شباط 2022، عن إنشاء صندوق خاص لتحديث الجيش الألماني بقيمة 100 مليار يورو، تخصص أمواله للاستثمارات والمشاريع في مجال الأسلحة. على وجه الخصوص، نحن نتحدث عن شراء المعدات والذخائر والمعدات الجديدة. والآن تم استخدام أموال هذا الصندوق بالكامل تقريبا.
وفي نيسان 2023، صرح وزير الدفاع بأن الحصول على الأموال اللازمة لتحديث الجيش الألماني يجب أن يكون أولوية.
كما أعلنت مفوضة البرلمان الألماني لشؤون الدفاع إيفا هوغل في 12 آذار الماضي، عن نقص الوسائل المادية والتقنية لتلبية احتياجات القوات المسلحة للجمهورية، لا سيما على خلفية تقديم المساعدة لأوكرانيا. (روسيا اليوم)
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