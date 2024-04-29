المفاوضات فشلت.. جامعة كولومبيا تتمسك باستثماراتها في إسرائيل

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أعلنت رئيسة جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة، نعمت مينوش شفيق، الإثنين، فشل المحادثات مع المحتجين المؤيدين لفلسطين الذين بدأوا ينصبون خياما في حرم الجامعة قبل أسبوعين، وحثتهم على إنهاء احتجاجهم طوعا دون أن تذكر ما سيحدث إن لم يفعلوا ذلك.وأفادت وكالة رويترز بأن نعمت التي تعرضت إدارتها لانتقادات من جانب لجنة المراقبة في الجامعة، يوم الجمعة، بسبب طريقة ردها على الاحتجاجات، قالت في بيان إن منظمي الاحتجاج والقادة الأكاديميين لم يتوصلوا لاتفاق من شأنه كسر الجمود فيما يتعلق بالاعتصام في الخيام.وأضاف البيان أن جامعة كولومبيا لن تسحب استثماراتها في الأصول التي تدعم الجيش الإسرائيلي، وهو مطلب رئيسي للمحتجين، لكنها عرضت الاستثمار في الصحة والتعليم في غزة وتحسين الشفافية بخصوص الممتلكات الاستثمارية المباشرة التابعة للجامعة.وتقول الإدارة إن الاعتصام بالخيام يخالف قواعد الجامعة، فيما يرفض المتظاهرون إنهاء الاعتصام قبل تلبية 3 مطالب، سحب الاستثمارات، والشفافية فيما يتعلق بالشؤون المالية للجامعة، والعفو عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين خضعوا لإجراءات تأديبية بسبب دورهم في الاحتجاجات. (سكاي نيوز عربية)