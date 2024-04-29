العراق يستعيد حوالي 700 مواطن مرتبطين بداعش من مخيم سوري

أعيد إلى العراق 700 شخص من مخيم الهول في سوريا حيث يحتجز عشرات آلاف الأشخاص بينهم أفراد عائلات جهاديين مشتبه بهم، وفق ما أفاد مسؤول محلي والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويؤوي مخيم الهول أكثر من 43 ألف سوري وعراقي وأجنبي من 45 دولة على الأقل، في أوضاع يرثى لها وسط اكتظاظ شديد في منطقة تسيطر عليها قوات كردية في شمال شرق سوريا.

ومن بين هؤلاء أقارب مقاتلين يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية، ولاجئون.

وقال مسؤول عراقي طلب عدم كشف هويته لكونه غير مصرح له التحدّث للإعلام إن "700 شخص أو نحو 160 عائلة عادوا من مخيّم الهول" في أحدث جهد يبذل على هذا الصعيد.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويعتمد على شبكة مصادر واسعة في سوريا، بأن 714 عراقيا غادروا المخيم الأحد.

وعند الوصول إلى العراق، عادة ما تبقي السلطات الأشخاص الذين تتم إعادتهم من مخيم الهول، لأسابيع أو حتى لأشهر في منشأة يصفها مسؤولون بأنها "لإعادة التأهيل النفسي" في مخيم الجدعة في ريف مدينة الموصل بشمال العراق.

( lbc)