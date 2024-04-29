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مصرع 42 شخصا بانهيار سد في كينيا

Lebanon 24
29-04-2024 | 14:40
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لقي 42 شخصاً مصرعهم، الاثنين، جراء انهيار سد "أولد كيجابي" غرب كينيا.

 وأفادت وسائل إعلام محلية أن الأمطار الغزيرة والفيضانات المستمرة منذ أسابيع في جنوب البلاد أدت إلى انهيار السد.

 وقال متحدث الحكومة إسحاق مايغوا موورا، في تصريحات صحفية، إن السيول الناجمة عن انهيار السد ألحقت أضرارا بالمنازل والطرق ومصرع 42 شخصا.

 وأشار موورا إلى أن جهود البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة.

 ولفت إلى أن 103 أشخاص لقوا حتفهم في آذار نتيجة السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

 و تضرر أكثر من 200 ألف شخص في أنحاء كينيا من الفيضانات، حيث غمرت المياه المنازل في المناطق المعرضة للفيضانات ولجأ الناس إلى المدارس.

 وغمرت المياه المطار الرئيسي في كينيا، يوم السبت، وتم تحويل بعض الطائرات إلى مناطق أخرى.

 وكان الرئيس ويليام روتو قد أصدر تعليماته إلى خدمة الشباب الوطنية لتخصيص أراض لإقامة مخيمات مؤقتة للمتضررين من الفيضانات.

( الأناضول)
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