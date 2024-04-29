السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من بايدن ويشددان على خطورة التصعيد فى رفح

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي جو بايدن على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية.

وخلال اتصال هاتفي بين الرئيسين مساء الإثنين، أكد الجانبان على ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع، وشددا على أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر بأن الاتصال تناول آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن، كما تم التشديد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلاً عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية، مستعرضاً الجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد، وتم خلال الاتصال تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة. (العربية)