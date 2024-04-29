بلينكن يشكر قطر على دورها في الوساطة لوقف إطلاق النار بغزة

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن شكر رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن على دور بلاده المركزي في مساعي وقف إطلاق نار بقطاع غزة.

وأضافت الخارجية الأميركية في بيان، إن "بلينكن بحث مع عبد الرحمن آل ثاني، الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية قطر، في العاصمة السعودية الرياض، الجهود لضمان وقف إطلاق نار في غزة".

وأضاف البيان أن "بلينكن يشكر نظيره القطري على دور بلاده المركزي في مساعي وقف إطلاق نار بغزة".

وشدد بلينكن على الالتزام الأمريكي القطري المشترك بزيادة تقديم المساعدات المنقذة للحياة لغزة، وفق البيان نفسه.

ونوّه الجانبان مجددًا بقوة العلاقات الثنائية بين واشنطن والدوحة، ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد بلينكن ضرورة قبول حركة حماس للاقتراح المطروح على الطاولة.

( الشرق الأوسط)