الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين ومدمّرتين أميركيتين

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قال المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع في كلمة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إن الجماعة استهدفت مدمرتين أميركيتين والسفينة "سيكلاديز" في البحر الأحمر فضلا عن استهداف السفينة "إم.إس.سي" في المحيط الهندي.وحسبما ذكر سريع فقد تمّت عملية استهداف السفينة "سيكلاديز" من خلال القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسيّر الخاص بالحوثيين.ويوم الإثنين، أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أنها تلقت بلاغاً عن استهداف سفينة حاويات ترفع علم مالطا بثلاثة صواريخ وهي في طريقها من جيبوتي إلى مدينة جدة السعودية.وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن مسؤول الأمن في إحدى الشركات أبلغها بوقوع انفجار على مقربة من سفينة تجارية.