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عربي-دولي

إسرائيل تتراجع.. تخفيض عدد المطلوب الإفراج عنهم من قبل "حماس"

Lebanon 24
29-04-2024 | 23:01
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تفاصيل جديدة تتعلق بالمفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة "حماس" في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن المفاوضين من الجانب الإسرائيلي "خفضوا عدد الرهائن الذين يريدون من حماس إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من الهدنة ليصل إلى 33".
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كذلك فقد قال المسؤولون إن "وفد إسرائيل يربط عودته إلى القاهرة بموافقة حماس على الحضور بعد المقترح الجديد".

وكانت مصادر مصرية قد أكدت في وقت سابق من ليل الإثنين الثلاثاء، مغادرة وفد من حركة حماس القاهرة، مشيرة إلى أنه "سيعود" إليها بـ"ردّ" بشأن مقترح الهدنة الأخير في قطاع غزة والذي يشمل الإفراج عن رهائن.

ووفق المصادر فإن وفد حماس غادر القاهرة، على أن "يعود إليها بردّ مكتوب على مقترح الهدنة". (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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